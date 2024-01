Ancora un rilancio per una fake news che fa temere il peggio su un personaggio famoso, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore a proposito di Lorenzo Insigne morto. No, l’ex esterno del Napoli, fondamentale anche per la vittoria degli Europei nell’estate 2021, è vivo e vegeto per fortuna, motivo per il quale ricondividere contenuti di dubbia origine che girano sui social non farà altro che alimentare una bugia. Purtroppo, infatti, sempre più spesso questi post vengono rilanciati da persone “normali”, propense magari a dare l’ultimo saluto a qualcuno che hanno imparato ad apprezzare negli anni.

Oggi si parla di Lorenzo Insigne morto: analizziamo la nuova bufala sull’incidente stradale per un personaggio famoso

Come se non bastassero le notizie trapelate troppo in fretta e con superficialità mesi fa, quando l’ex calciatore del Napoli ha dovuto vivere un grave dramma personale, ora abbiamo anche questa parentesi di cui avremmo fatto volentieri a meno. Sostanzialmente, all’interno di piattaforme come TikTok appaiono sempre più spesso video nei quali si parla del VIP di turno passato a miglior vita. Una serie di immagini accompagnate da un testo molto chiaro e spesso anche da una musichetta malinconica, con il chiaro intento di catturare l’attenzione delle persone.

Si ignora, tuttavia, che questi contenuti non citino mai fonti e che, soprattutto, non presentino prove a supporto di quello che dicono. Non è un caso che, provando a scendere un pochettino di più in dettagli, emerge che nessuno abbia parlato di Lorenzo Insigne morto in queste ore e che, sui suoi canali social, nulla lasci intravedere qualcosa di preoccupante. Insomma, notizia mai confermata e bufala servita su un piatto d’argento a Capodanno per coloro che tendono a credere a tutto.

Smettiamola oggi stesso con le ricondivisioni dei post su Lorenzo Insigne morto, visto che siamo chiaramente al cospetto di una fake news.

