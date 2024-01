Cala in maniera sensibile il prezzo su Amazon per il Samsung Galaxy S22 nella versione Phantom Black da 128GB di memoria interna. Uno sconto che non passa sicuramente inosservato e che potrà interessare molti utenti che sono alla ricerca di uno smartphone Android di ottima qualità ad un prezzo più contenuto. Non stiamo parlando dell’ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana, ma questo Samsung Galaxy S22 presenta delle specifiche tecniche che sono ancora piuttosto interessanti per il mondo smartphone.

Sta ricominciando a scendere il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon nel 2024 in Italia

Ulteriore occasione, dopo quella di fine 2023. Approfondendo ciò che propone il famoso sito di e-commerce, ecco che questo Samsung Galaxy S22 si ritrova con uno sconto del 40% applicato sul prezzo da listino di 853,23 euro, arrivando in questo modo al costo finale di 515 euro. Una cifra decisamente più vantaggiosa rispetto anche solo a qualche settimana fa e ricordiamo come ci sia disponibilità immediata su Amazon, quindi nessun problema di scorte e nel giro di pochi giorni tale Samsung Galaxy S22 arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Tra l’altro un altro vantaggio di fare acquisti su Amazon è la possibilità di poter pagare a rate grazie a Cofidis, quindi la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno approfittare di quest’offerta per avere tra le mani un top di gamma di buona fattura. Approfondendo le caratteristiche tecniche di questo Samsung Galaxy S22, si può notare come si stia parlando di un dispositivo avente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus Plus.

Dal punto di vista hardware ritroviamo il processore Exynos 2200 con 8GB di memoria interna ed abbiamo visto i 128GB di storage interno. Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico con la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore spazio al sensore da 10 megapixel. Infine la batteria è da 3700 mAh.

