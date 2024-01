Tardano ad arrivare aggiornamenti “positivi” per quanto riguarda l’area riservata NoiPA, con relativo accesso al proprio cedolino ed alla tanto discussa sezione riguardante la consultazione pagamenti. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi con un altro articolo, infatti, si stanno trascinando anomalie e disservizi che ormai ci accompagnano da diverse settimane, al punto che oggi 2 gennaio si brancola ancora nel buio. Complice l’assistenza forse in ferie a Capodanno, effettivamente in tanti sui social non sanno cosa fare per ottenere riscontri sullo stato della propria pratica.

Primo aggiornamento del 2024 sui problemi NoiPA: strade alternative per accedere a consultazione pagamenti

A tal proposito, ricordo a tutti che la questione relativa al cedolino NoiPA non consultabile, esattamente come la sezione “consultazione pagamenti”, colpisca soprattutto i precari. Già, perché la mancata ricezione degli ultimi due stipendi (in alcuni casi anche tre mensilità), per forza di cose rende delicatissima la voce appena citata. In assenza di accredito, tutti vorrebbero sapere quantomeno come stia evolvendo la propria pratica: “Oggi è il 2 gennaio: avete finito le vacanze? Ancora impossibile l’accesso alla piattaforma (se così si può chiamare). Mi raccomando, andate piano, non vi affannate”.

Insomma, cresce la tensione sui social per mancata consultazione dei pagamenti e di come sia stata sviluppata la propria pratica. Tuttavia, secondo alcune fonti esistono percorsi alternativi che potrebbero in parte alleviare il disagio per i problemi NoiPA di questi giorni. In particolare, l’area potrebbe essere accessibile accedendo ad Istanze Online con lo spid, per poi selezionare la voce “Altri servizi”. Sfogliando l’elenco fino alla voce sui contratti a tempo determinato, sarà possibile ottenere informazioni sullo stato delle pratiche.

Al contempo, viene suggerito agli utenti di accedere A NoiPa da PC con le credenziali CIE. Così facendo, “consultazione pagamenti” dovrebbe risultare accessibile. A voi come vanno le cose?

