Tra le novità del palinsesto Sky ini inzio anno c’è La favorita del Re (Diane de Poitiers), miniserie in due episodi prodotta da Passionfilms e France Télévisions, creata da Didier Decoin e diretta da Josée Dayan.

La serie in costume, ambientata nel XVI secolo e racconta la vita di Diana di Poitiers, nobildonna francese, celebre per la sua bellezza e la sua intelligenza, amante del re Enrico II e molto influente nella politica e negli affari economici del regno di Francia.

Per il ruolo di protagonista, il regista Josée Dayan ha scelto Isabelle Adjani, che porta, dunque sullo schermo l’affascinante personaggio di Diana di Poitiers. Un cast di primo livello include, oltre alla Adjani, tra gli altri:

Hugo Becker: Enrico II

Samuel Labarthe: Francesco I

Virginie Ledoyen: Anne de Pisseleu

Gaia Girace: Caterina de’ Medici

Jeanne Balibar: Margherita d’Angoulême

Olivier Bonnaud: Gabriele I di Montgomery

Gérard Depardieu: Nostradamus

Olivier Gourmet: Carlo V

Jean-François Balmer: Matthieu Ory

Le riprese de La favorita del re si sono svolte nell’autunno del 2021 in tre location principali: l’Alta Francia, nella Valle della Loira, mentre per gli interni è stato scelto il castello di Septmonts ad Aisne. Un ruolo fondamentale dato ai costumi, curati da Dominique Borg, Stéphane Couvebonnaire e Cyril Fontaine.

La serie è stata trasmessa in prima assoluta sul canale belga La Trois il 4 e l’11 ottobre 2022, mentre in italia andrà in onda su Sky Serie il 31 gennaio prossimo.

Continua a leggere Optimagazine