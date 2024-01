Stanno circolando in rete quelli che dovrebbero essere i poster dei Samsung Galaxy S24 Ultra, in particolare il materiale promozionale destinato al mercato brasiliano. Grazie alle immagini della campagna promozionale, apprendiamo oggi nuovi dettagli sul top di gamma assoluto oramai in dirittura d’arrivo °(quasi certamente( il prossimo 17 gennaio(.

Nell’immagine di apertura articolo è visibile proprio il poster relativo al Samsung Galaxy S24 Ultra nella sua colorazione in titanio grigia. Ben in evidenza, ci sono alcuni elementi hardware inconfutabili per la nuova ammiraglia ossia la S Pen e il comparto fotocamera principale da quattro sensori, pure con l’unità laser per la messa a fioco. Sono anche visibili un paio di microfoni nella parte superiore del telefono e la classica linea che rappresenta l’antenna del telefono.

L’aspetto più interessante del poster è il riferimento all’intelligenza artificiale generativa presente sul telefono di punta. Il Samsung Galacy S24 Ultra, come oramai del tutto scontato, sarà il primo AI Phone della storia Samsung. Questo significa che il device integrerà funzioni innovative e molto utili proprio grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Tra queste ci sono quelle che permetteranno di ricevere una traduzione simultanea “dal vivo” di conversazioni tra persone che parlano lingue diverse, la possibilità di ottenere la trascrizione istantanea di dialoghi e note, suggerimenti di appuntamenti e promemoria sulla base di comunicazioni e scambi di informazioni. Ancora, grazie all’aspetto più avveniristico del nuovo telefono, dovrebbe essere possibile beneficiare di sfondi creati al momento grazie alle indicazioni degli utenti, con l’ausilio di poche parole chiave. Le potenzialità sono probabilmente infinite e saranno tutte possibili grazie pure all’integrazione della nuova interfaccia One UI 6.1.

L’ultimo dettaglio non trascurabile del poster del Samsung Galaxy S24 Ultra è quello relativo alle note presenti nel cartellone pubblicitario. In riferimento alle funzioni AI del telefono, è dichiarato che per utilizzarle potrebbe essere richiesto un account Samsung. Aggiungiamo poi che molte feature dovrebbero essere possibili solo in presenza di connessione di rete.

