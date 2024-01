Ci si interroga sui tempi della prossima uscita software della One UI 6.1 e su quali dispositivi riceveranno l’aggiornamento proprio dell’interfaccia proprietaria di Samsung. in merito alla strategia del produttore asiatico abbiamo già diverse certezze, anche grazie alle informazioni in arrivo da un informatore abbastanza autorevole come Tarun Vats.

In merito ai tempi dell’uscita del prossimo aggiornamento One UI 6.1, non ci sono dubbi sul fatto che l’update arriverà (in anteprima) nelle prossime settimane, abbinato al lancio del Samsung Galaxy S24. Saranno i top di gamma di inizio anno a ricevere per primi le novità dell’update che includono anche tante funzionalità di intelligenza artificiale: il tutto, in concomitanza con il lancio commerciale dei telefoni verso fine gennaio o inizio febbraio.

Per quali altri Samsung Galaxy è prevista la One UI 6.1? Non ci sono dubbi sul fatto che la nuova versione dell’interfaccia proprietaria arriverà anche per l’attuale ammiraglia Samsung Galaxy S23 e per i predecessori S22 e S21. Ma la lista dei dispositivi beneficiari dell’upgrade continua con i Galaxy S23 FE e S21 FE, i Galaxy Z Fold e Flip di terza, quarta e quinta generazione. Ancora, lo stesso trattamento sarò riservato a tanti dispositivi della serie A e dunque per i Galaxy A73, A72, A54, A53, A52, A52s, A34 e ancora per gli A33, A24, A23, A14, A13 e A04s.

Sempre la One UI 6.1 non mancherà neanche su device di fascia più economica e neppure sui tablet. La lista include anche i Galaxy F54, F34, F23, F13, F14 5G ma pure i Galaxy M54, M53, M33, M34, M14, M13, M04 e M23. Possono essere certi di ricevere il prossimo importante rilascio anche i proprietari degli assai diffusi Galaxy Tab S9 e S8, dei Tab S7 FE, A9, A8 e A7 Lite.

Continua a leggere su optimagazine.com