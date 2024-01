Primo giorno lavorativo del 2024 non certo perfetto per Poste Italiane: l’app BancoPosta non funziona in questo martedì di inizio anno e si registrano dei gravi rallentamenti anche per l’app PostePay. Le anomalie non sono poche e convergono tutte in un errore tutto da esaminare, quello etichettato a sistema con il codice 429.

A partire da subito dopo le ore 9:30, sono cominciate le difficoltà di accesso all’interno delle applicazioni per gli smartphone di Poste Italiane. Più nel dettaglio poi, l’app BancoPosta non funziona per centinaia di utenti in tutta Italia che tentano l’accesso al loro profilo di home banking (come prontamente riportato dalle segnalazioni presenti sul portale Downdetector). Alle 10 circa di questa mattina, le difficoltà sono aumentate notevolmente coinvolgendo anche l’altra app proprietaria di Poste Italiane più utilizzata, ossia quella PostePay per la gestione delle carte di debito dell’istituto finanziario.

Perché l’app BancoPosta non funziona oggi, come pure l’app PostePay? Molti degli utenti che provano ad accedere al loro profilo, visualizzano il messaggio di errore 429. Quest’ultimo, di solito, viene mostrato quando si registrano più richieste di accesso consecutive da parte degli utenti. Peccato che la sua comparsa sia una conclamata anomalia per tanti che provano ad autenticarsi questa mattina, magari per la prima volta in questo nuovo anno. Almeno al momento di questa pubblicazione, Posta Italiane non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito ai problemi in corso: molto probabilmente, saranno comunque in corso delle verifiche tecniche anche se non comunicate. Ogni eventuale aggiornamento sullo stato del servizio non mancherà di essere comunicato all’interno di queste pagine.

Aggiornamento 11:10 – Continuano a moltiplicarsi gli errori di accesso alle app BancoPosta e PostePay. A nulla valgono i vari tentativi di autenticazione con codice personale, si visualizza sempre pagina bianca o un codice di errore.

Aggiornamento 13:10 – Le difficoltà stanno lentamente rientrando e i servizi iniziano ad essere del tutto fruibili a più utenti.

