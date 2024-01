Potrebbe non sembrare che il colosso di Seul stia introducendo molte nuove funzionalità con il Samsung Galaxy S24 Ultra in termini di hardware, ma che stia cercando di sfruttare al massimo l’hardware. L’azienda sudcoreana non ha migliorato la risoluzione della fotocamera o le dimensioni del sensore, ma offrirà più funzionalità ed una qualità ottimizzata (come nel caso della possibilità di ingrandire 5x durante la registrazione di video 8K). Un’altra caratteristica è la registrazione video con frame rate elevato.

Come riportato da “SamMobile“, un nuovo rapporto del tipster Ice Universe afferma che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarebbe in grado di registrare video 4K a ben 120fps. Pochissimi smartphone al mondo possono registrare video 4K a 120fps. Non è chiaro, tuttavia, se il telefono possa registrare video con quella risoluzione e frame rate utilizzando tutte le sue fotocamere. In teoria dovrebbe essere possibile, ma solo il tempo dirà se il colosso di Seul ha implementato questa funzionalità su tutte le fotocamere del Samsung Galaxy S24 Ultra. Si dice che il device sarà dotato di una fotocamera posteriore primaria da 200MP con OIS, una ultra-wide da 12MP con autofocus, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e OIS ed una fotocamera con teleobiettivo da 50MP con OIS e zoom ottico 5x. Le specifiche trapelate rivelano che il telefono sarebbe in grado di offrire uno zoom di qualità ottica 10x con la combinazione della fotocamera con zoom ottico 5x e il ritaglio nel sensore della sua fotocamera da 50MP.

Sulla parte anteriore si dice che il telefono avrà una fotocamera da 12MP con autofocus. Tutte le fotocamere dovrebbero registrare video 4K, mentre la fotocamera principale con zoom più grande registrerà video 8K a 30fps. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

