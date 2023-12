Chi potrà esimersi dall’inviare almeno una manciata di immagini di auguri di buon anno 2024 nelle prossime ore? Il rituale per un Capodanno sereno e felice mira ad essere propiziatorio per tutti i prossimi 12 mesi che ci attendono. Magari con frasi divertenti e ironiche si potrà dare spazio proprio al nuovo anno che prende il posto del 2023, sperando che ci attendano eventi migliori nella vita privata e non solo.

Ogni anno, proprio il giorno 1 gennaio, sono tante le aspettative che in molti ripongono nel nuovo inizio. Ormai da un tempo incalcolabile i bigliettini cartacei, le visite dal vivo e le telefonate sono state soppiantate dall’ìnvio di immagini di buon anno su WhatsApp, Telegram, altri servizi di messaggistica e social. La tecnologia ci da modo di contattare quasi chiunque nella nostra corsa frenetica nel fare gli auguri in ogni occasione rituale. Il Capodanno non è affatto da meno e non ci sono scuse per lasciare nessuno indietro.

La galleria presente al termine della pagina include una selezione di migliori immagini di auguri di buon anno 2024. La scelta è tra le più canoniche grafiche scintillanti che accolgono il nuovo anno con fuochi pirotecnici e lustrini e opzioni con frasi a corredo per iniziare un nuovo ciclo di vita. Proprio gli enunciati che accompagnano gli auguri possono essere più formali, dunque da inviare ad un anziano parente o ad un collega (dunque con il riferimento alla necessità di raggiungere obiettivi e mete prestabilite). Nella galleria proposta non mancano tuttavia anche opzioni meno seriose, come quelle con l’immancabile Mafalda che ironizza sulla possibilità di beneficiare anche di un anno “usato”, ma almeno di buona qualità. Non manca neanche il cartello di ricerca di un anno migliore e i simpatici Minions. Ogni soluzione proposta può essere selezionata per essere inoltrata via WhatsApp o qualsiasi altro canale preferito.

