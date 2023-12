Chiudiamo in bellezza il 2023 con una pioggia di anticipazioni sul Samsung Galaxy S24 Plus. Queste ultime sono state diffuse dall’informatore Tarun Vats che non ha fatto altro che dare voce alla scheda del prodotto apparsa sul sito online di Walmart (e visibile in apertura articolo). Considerata la fonte, non possiamo che ritenere più che plausibile quanto riportato in riferimento ad alcune funzioni software di rilievo del telefono.

Tra i 5 plus attesi per il Samsung Galaxy S24 Plus e di certo anche per gli altri modelli della serie S24 e S24 Ultra, c’è l’opzione per la traduzione dal vivo, Direttamente dall’app Telefono si potrà ottenere appunto la traduzione istantanea di quanto detto dagli interlocutori, come se ci fosse un vero interprete tra di essi. Come seconda novità poi, i possessori del prossimo telefono avrebbero a disposizione un migliore zoom negli scatti notturni, con risultati ottimali anche in condizioni di scarsa luminosità-

Sempre grazie alle anticipazioni oggi in arrivo per il Samsung Galaxy S24 Plus, apprendiamo che con i Galaxy S24 Plus e colleghi sarà possibile apportare modifiche generative sulle immagini, spostando e rimuovendo oggetti, riempiendo vuoti con elementi in linea con il contesto. Queste ed altre opzioni saranno possibili grazie alla vera natura del dispositivo, ossia quella di primo smartphone pensato con l’intelligenza artificiale (molti plus richiederanno la connessione ad internet per essere fruiti). Ancora, la scheda prodotto di Walmart per il solo S24 Plus (almeno per il momento) fa riferimento alla main camera da 50 MP per foto ad alta risoluzione. Per finire, le specifiche riguardano anche la presenza di schermi più luminosi sia per il modello standard che Plus di quest’anno rispetto agli attuali Galaxy S23. Peccato non vangano dettagliate specifiche più puntuali. Non ci sarà da aspettare molto per ogni elemento delle schede tecniche, considerando che la presentazione dei telefoni dovrebbe collocarsi intorno al giorno 17 gennaio.

