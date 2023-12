Anno nuovo, vecchie abitudini. Ovvero le nostre amate serie tv. Anche perché gennaio è spesso un mese ricco di novità per gli appassionati dello streaming. Il 2024 non è da meno e le case di produzione hanno deciso di aprire col botto l’anno, regalandoci diverse novità interessanti.

Le novità nel mondo delle serie televisive di gennaio 2024 possono soddisfare qualsiasi tipo di pubblico, con nuove proposte di generi diversi e con interpreti di grande rilievo.

Come ogni mese proviamo a individuare la Top 5 delle serie nuove con maggior appeal. In questa classifica a spiccare è la componente femminile grazie a 5 storie in cui protagoniste sono donne, tutte diverse tra loro, ma con una spiccata personalità.

Ecco la classifica delle serie tv da non perdere a gennaio 2024.

1. Expats – su Prime Video dal 26 gennaio 2024

Nicole Kidman è tra le protagonista di questa miniserie in 6 episodi basata sul best seller di Janice Y. K. Lee, The Expatriates. Ambientata nel 2014 a Hong Kong segue le vicende di tre donne americane: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo). In seguito a una tragedia familiare si ritrovano sulla sottile linea che separa il vittimismo e sensi di colpa.

2. The Brothers Sun – su Netflix da 4 gennaio 2024

The Brothers Sun – Il premio Oscar Michelle Yeoh interpreta Ellen, madre di Charles Sun (Justin Chien), spietato killer che da Taiwan torna in America per difendere lei e suo fratello (Sam Song Li) dai sicari della criminalità organizzata. Una commedia nera ricca di suspence e adrenalina.

3. Un inganno di troppo – su Netflix dal 1° gennaio 2024

Michelle Keegan è Mya, un ex pilota militare la cui vita è stravolta quando suo marito Joe viene assassinato mentre è a fare una passeggiata con lei e la figlia di 2 anni Lily. Mentre la donna è alle prese con l’elaborazione del lutto, nota, attraverso la telecamera di sorveglianza, un nuovo che si avvicina alla culla della figlia, che sembra essere il suo defunto marito.

4. Griselda – su Netflix dal 24 gennaio 2024

Sofia Vergara veste i panni di Griselda Blanco, la Regina della Droga, potente donna alla guida di un cartello del narcotraffico di Medellin, responsabile di circa 100 omicidi tra gli anni ’70 e ’80. Dai creatori di Narcos.

5. Marry My Husband – su Prime Video dal 1° gennaio 2023

Park Min-young è una donna malata terminale che scopre il tradimento del marito con una delle sue migliori amiche. Grazie a un colpo di scena ha la possibilità di tornare indietro di 10 anni e pianificare così la lenta vendetta nei confronti dei due infedeli e cambiare così il proprio destino.