Ruth Wilson sta per tornare in televisione con una nuovo thriller gotico che mira a terrorizzare il pubblico di Paramount+ e Showtime. La serie, prodotta da Motive Pictures per la BBC, scritta da Joe Murtagh, diretta da Harry Wootliff e Rachna Suri, sarà disponibile in Italia in streaming a partire dal 19 gennaio 2024. Nel ruolo di produttori esecutivi esecutivi troviamo Ruth Wilson, Joe Murtagh, Sam Lavender, Simon Maxwell, Harry Wootliff.

The Woman in the Wall – Trama

La serie The Woman in the Wall è ispirata al romanzo scritto dall’americano Patrice Kindl, pubblicato nel 1997. Lorna (Ruth Wilson) una mattina trova il cadavere di una donna sconosciuta nel suo appartamento. Non sa per quale motivo sia lì e né se possa essere stata lei a ucciderla, visto che soffre di sonnambulismo da quando aveva 15 anni. Per il detective Colman Akande, che indaga sul caso, Lorna è la prima sospettata, ma egli stesso ha qualcosa da nascondere.

The Woman in the Wall – Cast

Oltre a Ruth Wilson, nei panni della protagonista, in The Woman in the Wall troviamo un altro volto noto agli appassionati di serie tv, ovvero Daryl McComick di Peaky Blinders, che qui interpreta il detective Akande. Tra gli altri interpreti che completano il cast troviamo: Simon Delaney (Aidan Massey), Philippa Dunne (Niamh), Mark Huberman (Michael Kearney), Hilda Fay (Amy Kane), Frances Tomelty (Sorella Eileen) e Dermot Crowley (James Coyle)

