Stanno girando tanti post, in questi giorni, per quanto concerne la storia di OKI ritirato dal mercato in Italia. Secondo le informazioni trapelate di recente, più in particolare, sembrerebbe che la voce abbia preso piede su TikTok, con rumors che come sempre non trovano riscontro tra i principali telegiornali in Italia, senza dimenticare testate più autorevoli sul web. Questione che, tuttavia, ha alimentato un certo allarmismo tra gli utenti e che richiede un approfondimento, affinché si possa gettare una volta per tutte acqua sul fuoco tra coloro che ci stanno credendo.

Ancora condividono post su OKI ritirato dal mercato in Italia, ma è solo una fake news diffusa su TikTok

Sostanzialmente, si tratta di una fake news totalmente priva di fonti, a differenza di quanto avvenuto in passato con altri prodotti. Vedere per credere quanto riportato a suo tempo in merito ad una particolare tipologia di gorgonzola, con tutte le dritte del caso per i nostri lettori. L’occasione è propizia affinché si ricordi a tutti che contenuti del genere, pubblicati all’improvviso su TikTok o su altre piattaforme social, non generino disinformazione ed ulteriori condivisioni senza riscontri concreti alle proprie spalle. Del resto, è così che prendono piede fake news in senso stretto.

La bufala del giorno, non confermata da AIFA e da altre fonti che in linea puramente teorica godono di maggiore credibilità rispetto ad altre, ci dice ancora una volta che non possiamo dare nulla per scontato sui social. Quando ci imbattiamo in post virali, infatti, è buona regola andare a verificare le informazioni emerse dal suddetto contenuto, per comprendere se siano avallate o meno da testate che possiamo considerare attendibili. Così non è stato oggi, motivo per il quale sconsigliamo a tutti di cedere davanti ad immagini spesso e volentieri acchiappaclick.

Massima attenzione, dunque, qualora dovesse capitarvi di consultare post in cui si parla di OKI ritirato dal mercato in Italia.

