I Fantastici 5 è la nuova serie televisiva di Canale 5 in cui Raoul Bova indossa i panni di un allenatore alle prese con atleti paralimpici. Gli otto episodi, da circa 50 minuti ciascuno, prodotti da Lux Vide in collaborazione con Rti e diretti da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, saranno trasmessi a gennaio 2024, anche in streaming su Mediaset Infinity.

I Fantastici 5 – Trama

Ne i Fantastici 5, Raoul Bova è Riccardo Bramanti, trainer di un gruppo di atleti con diverse disabilità della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux. L’uomo ha dedicato una vita intera all’atletica, diventando poi allenatore, passioni che lo hanno portato a sottrarre molto tempo alla famiglia, in particolare alla moglie e alle due figlie Anna e Giorgia, trasferitesi in Germania. Le due regazze, però, 6 mesi prima dell’inizio della storia, perdono la madre e sono costrette a tornare in Italia a vivere col loro padre, con cui però non hanno un gran feeling. Riccardo dovrà così gestire il rapporto con le figlie e la sua nuova attività, alla guida di un gruppo di atleti paralimpici che si devono preparare agli imminenti campionati Europei. Questi ragazzi sono:

Greta, amputata e con una protesi alla gamba sinistra

Christian, sulla sedia a rotelle;

Elia con difficoltà neuronali legate al movimento;

Marzia, non vedente.

A loro si aggiunge Laura, amputata ad una gamba, ma di cui Riccardo intravede subito le grandi potenzialità.

I Fantastici 5 – Cast

Oltre a Raoul Bova, che interpreta il protagonista della serie I Fantastici 5, tra gli attori che completano il cast troviamo anche: Gianluca Gobbi, Francesca Cavallin, Gaia Messerklinger, Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D’Antonio, Enea Barozzi, Rachele Luschi e Giulia Patrignani.

La serie è stata presentata al Festival della Cultura Paralimpica di Taranto, durante il quale Raoul Bova ha preso la parola di fronte a una platea di giovani atleti.

La grande importanza dello sport è che aiuta ad avere amore per la vita, per se stessi, per gli altri. Lo insegnano soprattutto gli atleti paralimpici con le loro vittorie, la loro passione, soprattutto con i loro allenamenti, con il loro percorso anche umano, di sofferenza. Raolu Bova

