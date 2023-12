Ci saranno ospiti italiani a Sanremo 2024? le parole di Amadeus fanno chiarezza. In occasione della conferenza stampa per il concerto di Capodanno Rai, L’Anno che Verrà, Amadeus ha parlato anche del prossimo Festival della Canzone Italiana.

Il conduttore è infatti a capo della kermesse canora per il suo ultimo anno e per la nona volta conduce anche il concerto di Capodanno di Rai1. La presentazione dell’evento in diretta da Crotone nella notte di San Silvestro, dunque, è stata anche l’occasione per qualche chiarimento su Sanremo 2024.

Annunciato il cast in gara al Festival, non resta che chiarire qualcosa sugli ospiti e sui super ospiti attesi in Riviera a febbraio. Chi ci sarà? Ma soprattutto chi non i sarà? Amadeus ha le idee chiare e come nelle precedenti edizioni dice NO ai super ospiti italiani. Ci sarà forse qualche internazionale. I super ospiti italiani sono invece quelli che ha in gara tra i Campioni.

A proposito dei super ospiti di Sanremo 2024, Amadeus ha dichiarato: “Forse ci sarà qualche artista internazionale ma solo internazionali. Ci saranno presenze extra, è chiaro che Marco Mengoni e Giorgia ci regaleranno canzoni. Qualche curiosità ci sarà”.

Insomma, due chiarimenti in un’unica dichiarazione. Da un lato, la conferma che i co-conduttori musicali, ossia Giorgia e Marco Mengoni, saranno a Sanremo non solo per co-condurre con Amadeus la rispettiva serata ma anche per cantare. Per Mengoni, sicuramente il successo dello scorso anno, Due Vite, per Giorgia forse un medley dei suoi più grandi successi.

Poi il secondo chiarimento: forse arriverà qualche ospite, ma sarà esclusivamente internazionale.

Sul fronte degli italiani, invece, qualche sorpresa potrebbe essere racchiusa in quelle “curiosità” a cui il direttore artistico ha accennato senza chiarirle in modo ulteriore.

Non resta che attendere gli annunci delle prossime settimane.