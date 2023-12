Dentro Lo Scandalo: il documentario su George Michael arriva su Nove il 30 dicembre.

Ci lasciò per un arresto cardiaco nel 2016, il giorno di Natale e scrisse la storia della musica internazionale. Ora il documentario che racconta la sua storia e la sua carriera, arriva in TV.

ARTICOLI CORRELATI

Chi era George Michael

George Michael, all’anagrafe Georgios Kyriacos Panayiotou, era nato il 25 giugno 1963 a Londra; è stato uno degli artisti più influenti e carismatici della scena musicale internazionale. La sua carriera artistica ha abbracciando il pop, il soul e la musica dance: è così che è stato riconosciuto come una vera e propria icona della cultura pop degli anni ’80 e ’90.

La sua ascesa al successo iniziò con il duo Wham!, formato insieme all’amico Andrew Ridgeley. La coppia si è fatta notare nel 1984 con l’album “Make It Big”, che includeva successi come “Wake Me Up Before You Go-Go” e “Careless Whisper”, quest’ultimo divenuto un classico della musica pop.

La sua carriera da solista, invece, si deve al successo del 1987 con l’album “Faith”, che includeva hits come “Faith” e “Father Figure”.

Oltre ai successi musicali, la vita di George Michael fu spesso segnata da controversie. Nel 1998, fu arrestato per atti osceni in un bagno pubblico, un evento che lo portò ad affrontare apertamente la sua omosessualità. La sua vita privata e la lotta contro la pressione mediatica furono spesso sotto i riflettori.

Ciò che vedremo su Nove stasera sarà proprio questo: la sua vita raccontata in un documentario televisivo che ci consentirà di ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera in musica ma anche quelle della sua vita.

La sua morte prematura nel 2016 lasciò un vuoto nella musica pop mondiale ma George Michael rimarrà per sempre una figura leggendaria nel mondo della musica pop, un’icona che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica contemporanea.