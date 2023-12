Al via la prevendita dei biglietti per i Music Awards 2024. La nuova edizione dei premi della musica è confermata anche per il nuovo anno e confermata è anche la location: la magica cornice dell’Arena di Verona.

I Music Awards 2024 si terranno a settembre, in due serate: il 13 e il 14. I biglietti per i Music Awards 2024 sono già disponibili in prevendita su TicketOne, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio nazionale.

Nel corso delle due serate si alterneranno sul palco le grandi stelle della musica. Sono attesi artisti italiani ma anche internazionali, scelti tra coloro che nel 2023 si sono distinti in modo particolare. Il cast non è ancora stato annunciato e verrà comunicato nei prossimi mesi. Intanto, gli interessati possono acquistare già i biglietti per assistere allo show all’Arena di Verona.

Gli ospiti riceveranno, come ogni edizione, premi e riconoscimenti per traguardi degni di nota raggiunti in campo musicale. Verranno premiati gli artisti con i singoli e gli album più venduti degli ultimi 12 mesi ma anche coloro che si sono distinti sul piano della musica live.

I Music Awards riconquisteranno l’Arena di Verona per una diciottesima edizione ricca di sorprese.

Prezzi biglietti per i Music Awards 2024

Platea Numerata Cat 1 € 85,00.

Platea Numerata Cat 2Intero € 79,00.

Poltroncina NumerataIntero € 69,00.

Gradinata NumerataIntero € 59,00.

Gradinata Numerata Visibilità Laterale Limitata € 49,00.

Il Gold Package è disponibile al prezzo di 299 euro per singola serata oppure 499 euro per entrambe le serate. Nel Gold Package sono inclusi:

Un (1) biglietto nei migliori posti di Buca D’Orchestra;

Accesso esclusivo alle prove nel pomeriggio del giorno dell’evento acquistato;

Un (1) pass memorabilia e cordino da collezione;

Un (1) gadget creato esclusivamente per gli acquirenti del pacchetto;

Un (1) posto auto per ciascun ordine effettuato;

Accesso preferenziale tramite ingresso dedicato ed accompagnamento;

Un (1) invito per accedere all’area hospitality dedicata pre- show (dalle 19:00 alle 20:30) e welcome desk riservato. Il servizio catering (standing buffet) include: aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino. Food and beverage saranno serviti esclusivamente nell’orario sopra indicato;

Hostess e cameriere a disposizione;

Servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show: tourpackages@friendsandpartners.it.