Fare gli auguri di buon fine anno 2023 per il Capodanno ormai alle porte è una tradizione vecchia quanto il mondo, ma occorre sempre rinnovarla cospargendola di ingredienti originali, così da mettere un po’ di sale alla routine, che altrimenti stanca e finisce con lo scocciare.

La notte del 31 dicembre è unica nel suo genere: il passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo è un momento ricco di emozioni, che bisogna festeggiare a dovere. Se non siete fisicamente vicini ad alcuni dei vostri cari è giusto li raggiungiate comunque nel miglior modo possibile: la tecnologia, in questo e molto altro, ci dà una grossa mano: c’è da sfruttare ogni canale che abbiamo a disposizione per sentirci più vicini a chi amiamo. Fare gli auguri di buon fine anno 2023 non sarà mai stato così semplice: abbiamo selezionato per voi una raccolta di frasi che potrebbero fare al vostro caso, da inviare comodamente tramite WhatsApp o qualsiasi altri social vogliate.

Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!



Tutto ciò che desideri aspetta solo di essere realizzato… Buon Anno!



Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!



Notte di botti, notte di scoppi, gli auguri sinceri non sono mai troppi… Buon Anno.



Sei il mio ultimo pensiero di quest’anno e il primo dell’anno nuovo. Buon anno!



Ti auguro un felice anno nuovo pieno di progetti, incontri e sorprese… Buon Anno!

Le frasi vi piacciono, ma non vi sembrano abbastanza? Potrete fare gli auguri di buon fine anno 2023 per il Capodanno che sta per arrivare anche attraverso le foto e le immagini, che abbiamo provveduto a selezionare appositamente per voi in questo articolo. Tutto quello che c’è da fare è individuare quella che più vi piace ed inviarla ad amici e parenti; dopo di che, dovrete limitarvi a scegliere il canale da utilizzare e dare il comando per l’invio: in men che non si dica, il vostro augurio giungerà a destinazione con tutto l’affetto che avete per la persona che lo riceverà.

Come vedete, l’occasione è quella giusta anche per noi della redazione di OM per fare tanti auguri di buona fine e buon inizio a tutti i nostri lettori.

