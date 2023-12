Provare a stilare una classifica “all time” in qualsiasi categoria è sempre stata una pratica molto complessa e in grado di generare forti reazioni e malumori. Variety ci ha provato e ha deciso di stilare elencare “The 100 Greatest TV Shows of All Time“, ovvero, tradotto, gli spettacoli televisivi migliori di sempre. Per farlo ha utilizzato diverso parametri, considerando il grado di coinvolgimento del pubblico, il successo, ma anche il modo in cui si è riusciti a fotografare la società in un determinato momento storico, la capacità di caratterizzare i personaggi chiave e l’influenza socio-culturale sulle masse.

Ecco la classifica dei migliori show televisivi secondo la classifica stilata da Variety:

Lucy ed Io (I Love Lucy): CBS 1951-1957

Pluripremiata sit-com con Lucille Ball e Desi Arnaz, primo programma televisivo ad essere visto in 10 milioni di case. Grazie all’utilizzo, per la prima volta, della tecnica di ripresa dal vivo con tre telecamente ha rivoluzionato completamente il format. Il resto lo ha fatto l’affiatamento tra sceneggiatori e attori che ha dato vita a un autentico capolavoro nel suo genere. Mad Men: AMC 2007-2015

Personaggi perfetti e una storia che si intreccia perfettamente con gli accadimenti reali del periodo più controverso della storia americana, quegli anni ’60 caratterizzati dall’omicidio di Kennedy e dalla morte di Marilyn Monroe, hanno fruttato a questa serie televisiva 4 Grammy e 15 Emmy Awards e un consenso plebiscitario. I Soprano: HBP 1999-2007

Il personaggio di Tony Soprano, interpretato magistralmente da James Gandolfini, è un’icona di inizio millennio. La serie è un’analisi profonda dei gangster, con una nuova rappresentazione della figura del boss, che qui ha bisogno di un confronto con la sua psicoterapeura. I Simpson: Fox 1989-in corso

Satira allo stato puro. La serie rappresenta in modo dissacrante lo stile di vita americano. Col passare degli anni, la serie animata creata da Matt Groening ha saputo adattarsi ai tempi che cambiano senza perdere la sua essenza, diventando uno fenomeno di longevità assoluto. Breaking Bad: AMC 2008-2013

Considerata una delle serie televisive più influenti mai realizzate. Il suo successo è legato in parte al suo protagonista, Walter White, il professore di chimica che, di fronte alla malattia, diventa il re della metanfetamina per lasciare un’eredità importante alla sua famiglia. Tutto in questa serie funziona perfettamente, dalla trama principale alle storie che riguardano i personaggi secondari, che si intrecciano alla perfezione con i principali e un finale che, non è un dettaglio, non lascia l’amaro in bocca.

Sex and the City: HBO 1998-2004 The Wire: HBO 2002-2008 Seinfeld: NBC 1989-1998 The Mary Tyler Moore Show: CBS 1970-1977 Roots: ABC 1977

