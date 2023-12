Si potrà approfittare di un’occasione molto interessante per l’acquisto del Samsung Galaxy S23 su Amazon, di qui alle prossime (e ultime) ore dell’anno 2023. Proprio l’attuale top di gamma, pronto a cedere il passo al successore Samsung Galaxy S24, è in forte sconto sul noto store ed è anche subito disponibile alla consegna.

Il riferimento dell’attuale promozione è al modello standard del Samsung Galaxy S23, ormai lanciato quasi un anno orsono. Dunque parliamo dell’esemplare da 6.1 pollici con 8 GB e nella versione con taglio di memoria di 256 GB. L’assoluta particolarità dell’attuale offerta è che il dispositivo con la quantità di storage appena indicato costa addirittura meno dell’esemplare con 128 GB, anche se solo in determinate colorazioni. Anche per questo motivo, si tratta di una promozione da cogliere al volo immediatamente.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Veniamo al dettaglio della vendita in corso da oggi 29 dicembre e disponibile nelle prossime ore, almeno fino ad esaurimento scorte (che certamente andranno a ruba). Acquistando proprio il Samsung Galaxy S24 standard nella classica colorazione nera e in verde e nel taglio già specificato di 256 GB, si dovranno spendere solo 749 euro. Il risparmio assicurato è del 28% rispetto al valore di listino iniziale del dispositivo di ben 1039 euro. Il forte ribasso senz’altro risente del prossimo lancio del successore del telefono, il nuovo top di gamma Samsung Galaxy S24 atteso per metà gennaio.

Per concludere, quali sono i tempi di consegna per il Samsung Galaxy S24 proposto a questo prezzo scontatissimo? La spedizione sarà immediata e pur considerando il giorno festivo di Capodanno del 1 dicembre, il pacco arriverà a destinazione non oltre il 3 gennaio per i residenti in buona parte del territorio italiano. Gli interessati al telefono alle condizioni appena indicate non dovranno fare altro che procedere all’acquisto il prima possibile per assicurarsi di certo il loro esemplare.

