Al lancio dei Samsung Gaalxy S24 manca davvero pochissimo e ora giunge quella che potrebbe essere una gran brutta notizia relativa alla serie top di gamma. Quest’ultima potrebbe non avere la funzione per le chiamate di emergenza via satellite, nel caso di pericolo in zone non coperte dalla tradizionale copertura telefonica. Si tratterebbe del secondo appuntamento mancato da Samsung con la specifica tecnologia.

Già per il Samsung Galaxy S23 si era parlato della possibilità che la feature venisse introdotta, come accaduto sul concorrente Apple iPhone 14. Nulla da fare poi, sulle ammiraglie dello scorso anno non c’è stato posto per l’utilissima novità. Le speranze erano tutte riposte nel 2024 e sui Samsung Galaxy S24 ma, ancora una volta, l’appuntamento dovrebbe essere disatteso. Lo riporta la fonte asiatica ETNews in queste ore. Samsung starebbe testando con i tre operatori di rete della Corea del Sud ( ossia KT, LG Uplus e SK Telecom) il suo modello S24 Ultra. Nelle prove su strada per l’ammiraglia assoluta del prossimo anno non ci sarebbe alcun riferimento o indizio che faccia pensare alle chiamate di emergenza via satellite.

In attesa dell’ufficialità della notizia al lancio dei Samsung Galaxy S24, possiamo solo sottolineare come la mancanza della funzione sia alquanto anacronistica (se messa in relazione a quanto fatto da Apple ormai da tempo). Ci si potrebbe consolare tuttavia con quanto trapelato ulteriormente su questa vicenda. Mentre l’iPhone 14 e 15 consentono la comunicazione unidirezionale degli utenti via satellite quando sono in pericolo, Samsung starebbe lavorando ad una tecnologia bidirezionale. Chi è difficoltà potrebbe essere in grado di avvertire i soccorsi con una chiamata ma, contestualmente, ricevere già le prime indicazioni di soccorso, sempre grazie alla chiamata via satellite. Il tutto dovrebbe essere possibile finalmente solo con l’uscita del Samsung Galaxy S25.

