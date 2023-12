Quello della sicurezza sul posto di lavoro è un tema che merita una particolare attenzione, alla luce delle numerose morti bianche che vengono registrate ogni anno. Per quel che riguarda i primi sei mesi del 2023, per esempio, i numeri forniti dall’Inail partono di poco meno di 297mila denunce di infortunio sul lavoro, delle quali 450 hanno avuto un esito mortale. Come si può intuire, si tratta di una vera e propria piaga che deve essere contrastata nel modo più efficace possibile: è opportuno, per esempio, che i luoghi di lavoro siano monitorati da personale specializzato, in base a quanto previsto dalle norme in vigore. È fondamentale anche la formazione: seguire un corso RSPP , non a caso, non è facoltativo ma un obbligo da cui non si può prescindere.

Il Testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori

Il D. Lgs. n. 81 del 2008, noto anche come Testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori, è il testo normativo di riferimento in materia di sicurezza e tutela della salute in qualunque ambiente di lavoro, privato o pubblico che sia. In questo testo si citano, fra l’altro, varie figure la cui presenza è indispensabile sul posto di lavoro. È il caso del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, spesso indicato attraverso l’acronimo RSPP. Si tratta di un soggetto che è il datore di lavoro stesso a designare, e che si occupa di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Se lo desidera, il datore di lavoro ha facoltà di ricoprire questo ruolo in prima persona.

La scelta del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro può trovare l’RSPP nel personale aziendale o al di fuori del posto di lavoro: nel primo caso si tratterà di un RSPP interno, mentre nel secondo caso si parla di RSPP esterno. In ogni caso, sarebbe auspicabile partire nella ricerca tra il personale interno, per poi guardare all’esterno solo se la prima selezione dovesse avere esito negativo. Un RSPP interno può essere individuato in una risorsa interna; ma ci si può affidare anche a un professionista esterno, ovviamente a patto che lo stesso sia in possesso dei requisiti che occorrono per questo tipo di designazione, la quale può essere effettuata per mezzo di un bando o di una circolare. In ogni caso, i rappresentanti del servizio di prevenzione e protezione possono essere definiti come incaricati fiduciari a cui il datore di lavoro affida il compito di coordinare il servizio di prevenzione e protezione; essi, inoltre, sono consulenti a proposito delle attività e degli obblighi che riguardano la sicurezza sul lavoro.

RSPP: che compiti hanno?

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto, fra l’altro, a sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi, in modo che ne venga data certa; deve, inoltre, coordinare le varie figure del servizio, come il medico competente, gli addetti al primo soccorso, gli addetti alle emergenze, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli addetti antincendio. In caso di consulenza non corretta, gli RSPP se ne devono assumere la responsabilità. Per quel che riguarda l’attività di coordinamento, è essenziale che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione si relazioni con le diverse figure del servizio, per un lavoro sinergico sia in termini di protezione che dal punto di vista preventivo. Infine, l’attività di consulenza prestata al datore di lavoro rientra fra gli obblighi che sono indicati dal D. Lgs. n. 81 del 2008, e in particolare dagli articoli 17 e 18, che fanno riferimento alla formazione dei lavoratori e all’identificazione dei fattori di rischio.

I corsi di formazione di Progetto81

Il sito web progetto81.it è il punto di riferimento per tutte le aziende che intendono offrire un corso RSPP ai lavoratori incaricati di svolgere questo compito. Progetto81, infatti, è una realtà specializzata con una lunga esperienza nel settore, e mette sempre a disposizione un tutor pronto a seguire i partecipanti e a indirizzarli lungo il percorso didattico. Tale percorso termina, poi, con un test di verifica dell’apprendimento, superato il quale viene fornito un attestato riconosciuto nel nostro Paese dai vari organi preposti al controllo e validato da un organismo paritetico nazionale.

