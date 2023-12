Ottima offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 14 bianco da 128GB di memoria interna, dispositivo che può essere acquistato con uno sconto davvero interessante che potrà far cambiare idea diversi utenti ancora indecisi sul da farsi. L’iPhone 14 è un prodotto di recente realizzazione, pur insomma non appartenente all’ultima generazione, gode di un comparto tecnico di qualità, assolutamente alla pari dei top di gamma presenti attualmente in circolazione.

Dettagli sull’iPhone 14 disponibile a condizioni vantaggiose oggi: il prezzo su Amazon

Ulteriori aggiornamenti, insomma, dopo quelli di due settimane fa. Approfondiamo a questo punto ciò che propone Amazon a riguardo. Lo sconto proposto dal famoso sito di e-commerce è del 15% ed è stato applicato al prezzo consigliato in precedenza di 879 euro. Ciò significa che attualmente tale device è disponibile alla cifra di 749 euro. Sicuramente un costo più vantaggioso e che potrebbe convincere un bel po’ di utenti.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

C’è attualmente disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, con spedizione gratuita e nel giro di pochi giorni arriverà direttamente nelle vostre case. A rendere ancor più vantaggioso tale acquisto è la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di potersi avvicinare a questo tipo di acquisto. Se insomma non si ha la disponibilità di spendere l’intera cifra in un’unica volta, ecco che il pagamento a rate può essere la soluzione migliore.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, ricordiamo come questo iPhone 14 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Lato hardware spazio al processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Ritroviamo poi un sistema fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce. Non mancano la modalità Azione, per riprese stabili e senza sbalzi, la modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine la batteria dura tutto il giorno e concede fino a 20 ore di riproduzione video. A voi la scelta finale.

Continua a leggere su optimagazine.com