Nulla da fare neanche in quest’ultimissima parte dell’anno: ancora non funziona NoiPA nella sezione dedicata alla consultazione pagamenti per una specifica tipologia di utenti. Sono ormai solo i docenti con contratti precari della scuola italiana ad essere interessanti da anomalie fin troppo serie oramai da un mese. L’aspetto peggiore poi è che all’orizzonte non si scorge alcuna soluzione prossima al problema, almeno al momento di questa pubblicazione.

Riavvolgendo il nastro di una vicenda più volte approfondita su queste pagine, è stato chiarito come il portale NoiPA sia stato anche coinvolto in un attacco hacker nei primi giorni di dicembre. Da allora, sono stati resi necessari degli interventi di manutenzione straordinaria molto importanti, ma che probabilmente non sono ancora conclusi. La situazione è andata via via migliorando poi nel prosieguo di questo mese, ma non per tutti. I lavoratori della scuola con contratti stabili sono poi riusciti ad accedere alla sezione consultazione pagamenti per visualizzare il loro cedolino dello stipendio. La stessa fortuna non ha baciato invece i lavoratori precari, ancora a secco dei preziosi documenti sulla retribuzione, oltre che (nella maggior parte dei casi) delle somme dovute per le ore svolte negli istituti, per nulla accreditate sui conti.

Oggi 29 gennaio non funziona NoiPA per tanti utenti precari e non possiamo ancora ipotizzare quando il servizio di consultazione pagamenti tornerà visibile proprio per tutti. In mancanza di dichiarazioni ufficiali in merito alle anomalie ancora in corso, possiamo solo prevedere che nulla cambierà almeno fino alla settimana prossima, ossia con l’inizio del nuovo anno 2024. La situazione resta incresciosa per una tipologia di lavoratori che andrebbe invece tutelata, proprio per la natura dei contratti già non stabili. Eventuali aggiornamenti sulla vicenda non mancheranno di essere riportati su queste pagine, non appena disponibili.

Continua a leggere su optimagazine.com