OPPO ha anticipato il lancio in Cina dei prossimi smartphone della serie OPPO Find X7. I prossimi telefoni della serie includono gli smartphone OPPO Find X7 e Find X7 Ultra. Oltre all’opzione di colore, la memoria RAM e le varianti di archiviazione, il colosso cinese ha condiviso un altro teaser sulla piattaforma di microblogging Weibo, rivelando la data di lancio dei prossimi smartphone.

OPPO conferma che la nuova serie OPPO Find X7 farà il suo debutto nel mercato cinese il prossimo 8 gennaio. L’evento sarà trasmesso in live streaming attraverso i social di OPPO a partire dalle 14:30 (ora locale). Le pre-prenotazioni dei prossimi smartphone sono attive sul sito web di OPPO Shop. L’elenco ufficiale conferma che il modello Find X7 vanilla arriverà con 12/16GB di RAM e 256/512GB/1TB di spazio di archiviazione. Il device sarà disponibile nelle opzioni di colore Desert Silver Moon, The Sea and the Sky, Smoky Purple e Starry Sky Black. Il modello Find X7 Ultra, invece, debutterà con 12/16GB di RAM e 256/512GB di memoria interna, mentre le opzioni di colore sono The Sea and the Sky, Dessert Silver Moon (con ecopelle e vetro sul retro) e Pine shadow. Le restanti colorazioni debutteranno con il vetro sul pannello posteriore.

I rendering dell’immagine confermano che la serie OPPO Find X7 disporrà sul retro un modulo fotocamera circolare. Il pulsante di accensione e i bilancieri del volume sono posizionati sul lato destro del device. OPPO doterà, inoltre, lo smartphone di un cursore di avviso sul lato sinistro del dispositivo. OPPO doterà lo smartphone Vanilla di una tripla fotocamera posteriore e di un doppio flash LED (il Find X7 Ultra sarà il primo a sfoggiare un doppio teleobiettivo a periscopio). Inoltre, di recente, OPPO ha confermato che doterà gli smartphone di un sensore primario Sony LYT 900 e che saranno dotati di connettività satellitare. Sotto la scocca, gli smartphone Vanilla e Ultra sfoggeranno rispettivamente un processore MediaTek Dimensity 9300 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3.

Continua a leggere su optimagazine.com