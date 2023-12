Qualora foste interessati all’acquisto di un nuovo smarthone Android medio-gamma, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nuova offerta Amazon: si tratta del Motorola Moto G84 5G, best buy del momento da cogliere al volo. Il dispositivo sarà vostro sfruttando lo sconto del 26% al prezzo di soli 222,25 euro (invece di 299,90 euro di listino), con cover inclusa, nel bellissimo colore Marshmallow Blue e 256GB di storage interno. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi ed è restituibile (senza ulteriori spese) entro il 31 gennaio 2024.

Il Motorola Moto G84 5G misura 160×74.4×7.6mm per 168gr. di peso, è certificato con grado IP54, i materiali di cui è composto sono vetro, plastica ed ecopelle. Il dispositivo presenta un ottimo display P-OLED da 6,5 pollici (405ppi) con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, 1B colors, con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e 1300nits (picco). Sotto la scocca troviamo il processore octa-core Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6nm), e GPU Adreno 619, abbinato a 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione (espandibile). Il device è poi alimentato da una batteria da 5000mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 33W. Lato software, questo medio-gamma esegue il sistema operativo Android 13.

In termini di connettività, il telefono offre: rete 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, UWB, GPS, GLONASS, GALILEO, NFC e connettore USB Type-C 2.0. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Motorola Moto G84 sfoggia sul retro una configurazione a doppia fotocamera con flash LED, caratterizzato da un sensore principale da 50MP (f/1.9 e OIS), ed un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2). Davanti, la fotocamera selfie è da 16MP (f/2.5). Insomma, un buon telefono da prendere subito in offerta su Amazon.

