Da alcune ore dilaga sui social un tormentone usato per produrre meme e altri contenuti umoristici. Tra questi troviamo una citazione dalla serie tv Svegliati Amore Mio che diventa: “Svegliati amore mio, altrimenti massima aspirazione non ce la fa”, oppure vediamo Alexis Bledel e Lauren Graham in Una Massima Aspirazione Per Amica. “Massima aspirazione” viene dunque usato per sostituire la parola “mamma”, perché?

Il significato del tormentone “Massima aspirazione” sui social

Dietro il significato del tormentone “Massima aspirazione” usato sui social ci sono le parole della senatrice Lavinia Mannuni di Fratelli d’Italia che, in un intervento durante il programma Coffee Break su La7, ha parlato di maternità con queste parole:

“La mia mamma mi diceva sempre: ‘Qualsiasi aspirazione tu abbia – e io volevo fare politica a 12 anni -, tu devi ricordare che hai l’opportunità di fare quel che vuoi ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta’. Allora, secondo me, questa è una cosa che anche noi donne della mia generazione, di 46-47 anni, dobbiamo ricordare alle nostre figlie”.

Ancora:

“La maternità torni a diventare di nuovo cool. Dobbiamo far sì che le ragazze di 18-20 anni vogliano sposarsi e vogliano mettere su una famiglia”.

Le reazioni

Se da una parte le parole di Lavinia Mannuni hanno scatenato l’ironia sui social, dall’altra non sono mancate le polemiche come nel caso di Chiara Appendino del M5S che ha parlato di “nostalgia del Medioevo“. Un dissenso condiviso anche da Italia Viva, con la senatrice Raffaella Paita che accusa il centrodestra di considerare le donne per la loro “pura funzione biologica”.

Così “Massima aspirazione” diventa un tormentone social, con le due parole usate per sostituire la parola “mamma” in vari contesti.

