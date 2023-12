Maya è un’ex pilota impiegata in operazioni speciali in Iraq dal governo statunitense. La sua vita perfetta, accanto all’uomo che ama e con cui è sposata, Joe, e con una bimba di 2 anni, Lily, è stravolta quando, durante una passeggiata in famiglia a Central Park, suo marito viene ucciso a colpi di arma da fuoco. Maya si trova a dover fare i conti con il lutto e a ricostruire la sua vita. Una sua amica le consiglia di tenere sotto controllo la babysitter di sua figlia e, quando una telecamera nascosta inquadra l’immagine di un uomo misterioso che somiglia moltissimo al suo defunto marito, per lei tutto subisce un’ulteriore scossone.

Un inganno di troppo, titolo originale Fool Me Once, è la nuova serie thriller drammatica in arrivo su Netflix dal 1° gennaio 2024. I nove episodi sono tratti dal romanzo omonimo di Harlan Coben, scritti da Danny Brocklehurst e diretti da David Moore.

Nei panni della protagonista, Mya, troviamo Michelle Keegan (Brassic), mentre suo marito Joe è interpretato da Richard Armitage (The Stranger, Stay Close). Gli altri interpreti principali che compongono il cast sono:

Adeel Akhtar

Marcus Garvey

Jade Anouka

Emmett J. Scanlan

Joanna Lumley

Hattie Morahan

James Northcote

Adelle Leonce

Natalia Kostrzewa

Brooklyn Baker

L’ex soldatessa Maya svela un complotto letale che affonda le radici in un passato lontano quando rivede il marito assassinato nelle riprese di una microcamera nascosta. Sinossi ufficiale Netflix

