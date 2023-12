Sono venuti a galla proprio in queste ore quelli che potremmo definire i prezzi ufficiosi del Samsung Galaxy S24 e degli altri modelli di questa famiglia. Si tratta di valori coi quali i device in questione dovrebbero esordire in Italia e nel resto del nostro continente, a testimonianza del fatto che siamo sempre più vicini alla loro uscita sul mercato. Una svolta importante, dunque, a margine delle considerazioni che abbiamo fatto in mattinata in merito alle nuove certificazioni emerse per i top di gamma 2024. Vediamo, dunque, cosa sia lecito aspettarsi dopo le notizie raccolte proprio in questi minuti.

Emergono oggi i prezzi ufficiosi del Samsung Galaxy S24 in Italia e nel resto d’Europa

Tutto nasce da un report reso pubblico da SamMobile, che ci mostra un quadro tutto sommato incoraggiante. Per quale motivo? Poco meno di un anno fa, in Europa, siamo partiti da 949 euro per il modello più economico del Samsung Galaxy S23. Tra qualche settimana, invece, il prezzo di listino più abbordabile per il Samsung Galaxy S24 pare possa scendere a 899 euro. Se confermato, si tratterebbe di un segnale importante da parte del produttore coreano, in attesa di capire in qualche direzione andranno le prime offerte successive al lancio sul mercato della nuova serie.

Passando a questioni più pratiche, si dice che (come accennato) il Samsung Galaxy S24 da 128GB possa partire da 899 euro. A seguire, abbiamo il Galaxy S24 da 256GB, il cui prezzo di listino dovrebbe essere fissato a 959 euro. Ancora, occhio al Galaxy S24 da 256GB a 1.149 euro, supportato dal Galaxy S24+ da 512GB disponibile a 1.269 euro. In chiusura troviamo i Galaxy S24 Ultra da 256GB a 1.449 ed il Galaxy S24 Ultra da 512GB, con probabile prezzo di listino da 569 euro.

Insomma, massima attenzione ai probabili prezzi del Samsung Galaxy S24, dopo i rumors emersi oggi.

Continua a leggere su optimagazine.com