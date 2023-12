Black comedy adrenalinico, ricco di azione e combattimenti efferati, con il premio Oscar Michelle Yeoh. Questo in sintesi l’atteso The Brothers Sun, in arrivo il 4 gennaio su Netflix.

La serie è ambientata tra Los Angeles e Taiwan. In otto episodi The Brothers Sun narra la storia di Charles Sun (Justin Chien), uno spietato killer di Taipei che, dopo l’assassinio di suo padre, decide di andare negli Stati Uniti per proteggere la madre Ellen (Michelle Yeoh) e il suo ingenuo fratellino (Sam Song Li), ignaro della realtà che lega la sua famiglia al crimine organizzato. I tre sono chiamati a un confronto per ricucire il loro rapporto, sanare le ferite che fanno portato alla separazione, mentre sono braccati da sicari della mala pronti a farli fuori.

Un membro della triade di Taipei raggiunge Los Angeles per proteggere la madre testarda e l’ignaro fratello minore da un nemico misterioso che ha preso di mira la sua famiglia. Sinossi ufficiale Netflix

Oltre ai tre già citati interpreti, nel cast troviamo anche :

Highdee Kuan

Joon Lee

Alice Hewkin

Jon Xue Zhang

Jenny Yang

Madison Hu

Rodney To

La serie è una produzione Brad Falchuk Teley-Vision e Unknown Rebel, creata da Brad Falchuk (American Horror Stories) e Byron Wu, che sono anche produttori esecutivi insieme con Kevin Tancharoen e Mikkel Bondesen. La regia è affidata a Kevin Tancharoen.

