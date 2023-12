Siete in cerca di uno smartphone Android a marchio Samsung dotato di un’ottima qualità costruttiva, di un design moderno, veloce e ricco di funzionalità avanzate? Quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon all’imperdibile affare che riguarda il Samsung Galaxy A34 5G, vostro sfruttando un super sconto del 38% ad un prezzo di soli 292 euro (invece di 469,90 euro di listino). Il dispositivo è offerto in versione italiana, nell’opzione di colore Awesome Graphite e con capacità di memoria interna da 256GB. Il prodotto è venduto e spedito da terzi, la consegna è gratuita e, inoltre, potrete pagarlo anche a rate a tasso zero con Cofidis; questa opzione di acquisto è valida fino al 29 dicembre 2023, quindi affrettatevi.

Il Samsung Galaxy A34 5G misura 161.3×78.1×8.2mm per circa 199gr. di peso; presenta un display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core MediaTek MT6877V Dimensity 1080 supportato da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione (espandibile fino ad altri 1TB con una scheda esterna microSD). Quanto all’alimentazione, il device integra una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W. Lato software esegue il sistema operativo Android 13 su interfaccia One UI 5.1.

In relazione al comparto fotografico, il Samsung Galaxy A34 offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera con Led Flash caratterizzata da un sensore primario da 48MP (apertura f/1.8 e OIS), un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2) e un macro da 5MP (f/2.4); davanti, la fotocamera selfie è da 13MP (f/2.2). In termini di connettività, il device offre 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC e connettore USB Type-C 2.0, OTG. Il telefono supporta anche la piattaforma di sicurezza Samsung Knox.

