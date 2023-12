Su Amazon è presente quest’oggi un’offerta di spicco che riguarda l’iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna, dispositivo di ultima generazione di stampo Apple che può essere acquistato con uno sconto davvero interessante. Se si sta pensando di acquistare un iPhone, si può tenere presente ciò che propone nella giornata odierna il famoso sito di e-commerce. Approfondendo l’offerta, ecco che è stato applicato uno sconto dell’8% sul prezzo da listino di 979 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 899 euro.

Attenzione alle offerte per iPhone 15 a prezzo accessibile su Amazon il 28 dicembre: i dettagli della promozione

Altra offerta, insomma, dopo quella menzionata nei giorni scorsi. Una cifra più bassa che permette di risparmiare un bel gruzzoletto ed avere a disposizione scontato uno degli ultimi top di gamma dell’azienda di Cupertino. Attualmente però non c’è disponibilità immediata su Amazon, c’è insomma da aspettare circa un mesetto per avere tra le mani questo dispositivo di stampo Apple. Non ci sono ovviamente costi aggiuntivi relativi alla spedizione e si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis.

Apple iPhone 15 (128 GB) - nero DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Questo permetterà di dilazionare la spesa nel tempo e più utenti potranno approcciarsi a questo tipo di spesa che risulta essere comunque piuttosto elevata. Si sa come i prodotti Apple abbiano un costo più elevato rispetto ad altri brand e soprattutto come la loro svalutazione avvenga in maniera più lenta e non così ricca. Bisogna quindi sicuramente approfittare di questi piccoli sconti che ritroviamo a volte su Amazon. Dal punto di vista delle specifiche tecniche questo iPhone 15 si ritrova ad avere un display Super Retina XDR da 6,1 pollici fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

Non manca la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. Lato hardware spazio al processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Infine la fotocamera principale di questo iPhone 15 si ritrova con sensore da 48 megapixel con teleobiettivo 2X che scatta foto ad altissima risoluzione. A voi la scelta finale.

Continua a leggere su optimagazine.com