Come sappiamo, il Realme GT 5 Pro è lo smartphone di punta più recente del marchio ed è stato presentato all’inizio del mese di dicembre in corso. Orima che il device fosse messo in vendita, il produttore cinese ha anche annunciato un’edizione limitata per celebrare il suo raggiungimento di 200 milioni di unità. Adesso, dopo alcuni giorni, l’azienda ha svelato una nuova configurazione su richiesta dei consumatori. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Il vicepresidente di Realme Xi Qi Chase ha rivelato che il Realme GT 5 Pro in colore Nero (Starry Night) sarà presto disponibile nella nuova configurazione di memoria da 16GB di RAM + 1TB di spazio di archiviazione. La prima vendita di questa variante sarà messa a disposizione domani 29 dicembre. In origine, la versione da 1TB dello smartphone è stata annunciata esclusivamente nelle opzioni di colore Arancione (Red Rock) e Crema (Bright Moon); tali colorazioni sfoggiano un retro in pelle rispetto ad un pannello di vetro nella versione nera. Il dirigente di Realme non menziona il prezzo nel suo post su Weibo, ma è possibile che la variante nera da 1TB del device costerà probabilmente gli stessi 4299 Yen delle due tonalità.

Quanto alle altre specifiche, il Realme GT 5 Pro presenta un display LTPO OLED curvo da 6,78 pollici con una risoluzione di 2780 x 1264 pixel, una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un livello di luminosità di picco locale di 4500nit. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 abbinato a RAM LPDDDR5x e memoria interna UFS 4.0. Lato software esegue Realme UI 5.0 basata su Android 14. Sul retro sfoggia un modulo a tripla fotocamera con un sensore primario Sony LYT-808 da 50MP, un ultra-wide Sony IMX355 da 8MP e un teleobiettivo periscopico Sony IMX890 3x da 50MP. Frontalmente, sfoggia uno sparatutto da 32MP. Lo smartphone è poi alimentato da una grande batteria da 5400mAh con supporto per la ricarica cablata da 100W e la ricarica wireless da 50W. Il dispositivo, infine, dispone di doppi altoparlanti stereo, un sensore di impronte digitali sullo schermo, un blaster IR e un grado di protezione IP54.

