Nel 2022 sono state prodotte, solo in America, 599 serie televisive “scripted”, ovvero di finzione. Se si pensa che lo stesso dato, al 2009, era di 210, possiamo immaginare in quale oceano di contenuti di troviamo immersi ogni volta che decidiamo di navigare in una qualsiasi piattaforma di streaming. A venire incontro al consumatore e guidarlo alla scelta delle produzioni più amate e di successo, ci pensa Mario Sesti, col suo ultimo libro “Le 250 serie tv da non perdere”, edito da Fazi Editore.

Giornalista, documentarista e tra i più autorevoli critici cinematografici e televisivi del Paese, Sesti cura su Ansa una rubrica dedicata alle serie tv, da cui ha attinto le recensioni delle migliori produzioni tralasciando, per scelta critica, i documentari e le serie d’animazione, eccezion fatta per Zerocalcare a BoJack Horseman, e prediligendo quelle in forma seriale rispetto alla narrazione orizzontale. Il giudizio dell’autore viene espresso con dei monitor, di numero crescente, da 1 a 4, in base alla qualità. Da premettere, però, che tra le 250 serie TV rientrano solo quelle con un voto di partenza alto e quindi uno schermo corrisponde a “si fa vedere con piacere”, mentre 4 è traducibile con “mitica”.

Proprio la serialità rende l’analisi molto interessante, perché alcune serie hanno giudizi che differiscono tra diverse stagioni. Ad esempio per La Casa di Carta, che ottiene tre schermi e quindi valutata “da non perdere”, solo la stagione 1 e 2 ottengono il massimo riconoscimento dall’autore.

Tra le serie recensite:

Mare fuori

Il Trono di Spade

Breaking Bad

The Crown

Gomorra

Stranger Things

Squid Game

Peaky Blinders

Il commissario Montalbano

Questo libro è anche, per certi versi, un libro di buona degustazione. Come di fronte a una sterminata cantina, cerca di indicarci quali sono le bottiglie migliori e perché (i parametri principali: colori, aromi, gusto ed equilibrio-genere, racconto, recitazione, messa in scena). Ma spesso, fateci caso, la passione che si avverte nella scrittura contagia più di qualsiasi valutazione, analisi, interpretazione. Dalla prefazione al libro, di Carlo Verdone

Continua a leggere Optimagazine