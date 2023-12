Venerdì 29 dicembre su Netflix Berlino. Eh no, non è una serie ambientata in Germania, perché Berlino è il nome di battaglia di Andres de Fonellosa, uno dei personaggi più amati de La Casa di Carta, capo della banda che progetta e mette in atto il colpo alla Fabrica de Moneta y Timbre e protagonista dell’atteso prequel della serie spagnola.

Berlino è l’affascinante fratello del Professore, braccio armato del gruppo. I fatti narrati in questo spin-off sono antecedenti a quelli de La Casa di Carta. Il personaggio interpretato da Pedro Alonso viene infatti riportato in vita al periodo in cui viveva in Francia e si era guadagnato un posto d’onore tra i ladri più importanti d’Europa.

Nel suo periodo d’oro Berlino si ritrova a Parigi con una banda per una delle sue rapine più ambiziose: rubare gioielli per un valore di 44 milioni di euro in una sola notte. Sinossi ufficiale Netflix

Tra i personaggi e i rispettivi interpreti principali che compongono il cast de La Casa di Carta – Berlino troviamo:

Andrés de Fonollosa, detto Berlino: interpretato da Pedro Alonso

Damián: Tristán Ulloa

Keila,: Michelle Jenner

Cameron: da Begoña Vargas

Roi: Julio Peña Fernández

Bruce: Joel Sánchez

La casa di carta – Berlino è una serie Netflix Original, in 8 episodi, creata, scritta e diretta da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato.

