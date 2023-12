Siamo tutti in attesa di conoscere la data di uscita del Samsung Galaxy S24, visto che l’ufficialità dell’appuntamento per la presentazione manca ancora all’appello. Ci saremmo già aspettati un annuncio da parte del produttore sudcoreano almeno da metà mese, ma questo passaggio ancora non è stato compiuto. Al contrario, continuano a concretizzarsi altre azioni fondamentali per il lancio, come l’ottenimento di alcune certificazioni propedeutiche al via alle venidte della serie top di gamma. L’ultima della serie è quella ottenuta in Singapore.

Il Galaxy S24 (modello Vanilla) ha appena ricevuto, con numero di modello SM-S921B/DS , la certificazione IMDA (Infocomm Media Development Authority) nella già citata Singapore. Si tratta di un passaggio necessario per il via alle vendite nel paese di riferimento e l’operazione precede di certo il lancio del telefono di pochissimo. Il numero di esemplare del telefono ci suggerisce come siamo al cospetto di una variante dual-SIM dello smartphone e dunque l’autorità di certificazione asiatica (che fornisce l’approvazione per apparecchiature radio e di telecomunicazione e quindi anche agli smartphone) ha acconsentito proprio alla prossima commercializzazione. Grazie al passaggio appena compiuto, otteniamo pochi dettagli sulle specifiche del telefono in arrivo: tra queste. l’ovvia presenza della connettività 5G, del Bluetooth, del modulo NFC e Wi-Fi.

Ormnai all’uscita del Samsung Galaxy S24 dovrebbero mancare giusto una manciata di giorni. Da settimane e settimane, si chiacchiera della concreta possibilità che la serie top di gamma sia presentata il prossimo 17 gennaio, nel corso di un evento in diretta da San José, in California. Qualche informatore ha anche ipotizzato un secondo appuntamento, collocato solo a distanza di 24 ore dal primo, ossia il 18 gennaio. La differenza minima tra le due proposte lascia comunque intendere che il keynote di lancio sia imminente. Ci si aspetta solo che Samsung provveda ad inviare gli inviti ufficiali relativi al suo evento e l’operazione non dovrebbe tardare ancora molto.

