Il Ritorno di Mary Poppins continua la maratona Disney sulle reti Rai. Stasera, 28 dicembre, va in onda il sequel del classico del 1964 con Julie Andrews. Stavolta è Emily Blunt a vestire i panni della tata più famosa di sempre.

Diretto da Rob Marshall, la storia è ambientata a Londra nel 1935. I due ragazzini che erano stati accuditi da Mary Poppins sono diventati grandi. Michael lavora in banca, è vedovo e ha tre bambini; la sorella Jane è un’attivista che si batte per i diritti dei lavoratori. C’è molto disordine, domestico e finanziario: serve una governante di polso che rimetta a posto le cose. E dal passato ritorna Mary, col suo magico ombrello.

La Disney ha impiegato quasi mezzo secolo per riuscire a produrre un sequel di uno dei suoi film di maggiore successo: il risultato è un colossal che mantiene la grazia e l’incanto del film originale, grazie anche ai suoi interpreti, con Emily Blunt che non fa rimpiangere mai Julie Andrews.

Insieme a lei, un cast d’eccezione: Meryl Streep è Topsy, l’eccentrica cugina di Mary dal forte accento dell’est; Lin-Manuel Miranda è il luminaio Jack; Ben Whishaw ed Emily Mortimer interpretano rispettivamente Michael e Jane Banks; Colin Firth è Wilkins, banchiere senza scrupoli; Julie Walters è Ellen, la domestica di casa Banks.

Completano il cast anche Dick Van Dyke, già presente nel film del ’64, e qui nei panni del signor Dawes Junior, un ormai anziano figlio del vecchio direttore. Angela Lansbury ha un cameo “canterino” e interpreta la signora dei palloncini. La voce italiana nelle canzoni interpretate da Mary Poppins è quella di Serena Rossi.

Il Ritorno di Mary Poppins ha ricevuto quattro candidature all’Oscar del 2019: migliori costumi a Sandy Powell; miglior colonna sonora a Marc Shaiman; miglior canzone a Scott Wittman e Marc Shaiman (The Place Where Lost Things Go); e miglior scenografia a John Myhre e Gordon Sim.

Il film vi aspetta su Rai1 alle 21:30.

