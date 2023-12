Non pochi italiani stanno ricevendo un messaggio EasyPark in queste ore: nella nota si fa riferimento al data breach subito a seguito di un attacco hacker alla società. Quest’ultima, come noto a molti, gestisce i sistemi per i pagamenti digitali dei parcheggi (via smartphone) di numerose città italiane e per questo motivo quanto accaduto coinvolge potenzialmente tanti utenti. Chiariamo esattamente cosa sia accaduto e se ci sono reali rischi da affrontare.

La società EasyPark ha scoperto, lo scorso 10 dicembre, di aver subito un attacco un attacco informatico. Immediatamente, sono scattate delle misure di protezione per gli utenti finali. Innanzi tutto, sono state avvertite le autorità competenti, poi si è provveduto a far funzionare correttamente i sistemi anche in questa fase e si sono effettuate tutte le verifiche necessarie per capire quali dati siano stati violati. Anche grazie al contributo di esperti esterni alla società, si è giunti a delle conclusioni oggetto di una campagna informativa rivolta proprio alle potenziali vittime dell’attacco, via SMS.

Proprio il messaggio EasyPark in arrivo sui telefoni di tanti italiani chiarifica quanto segue ai soli clienti colpiti: l’attacco hacker ha permesso ai cyber criminali di accedere ad alcune informazioni di contatto come il nome, il numero di telefono e l’indirizzo mail. Questi ultimi canali potrebbero dunque essere destinatari di campagne di spam massivo nei prossimi tempi e l’azienda hackerata invita dunque tutti i suoi clienti a prestare la massima attenzione a messaggi truffa di qualsiasi tipo. A fronte di questa non buona notizia, al contrario, EasyPark chiarisce che i dati delle carte di credito o debito utilizzate per i pagamenti dei parcheggi sono visualizzabili dopo il data breach, ma solo in parte. Questo metterebbe del tutto al sicuro gli utenti finali dalla possibilità che i metodi di pagamento vengano utilizzati per transazioni non autorizzate.

Nello scusarsi per il grave episodio, EasyPark ivita i suoi clienti a non esitare a chiedere supporto attraverso il numero di customer care +39 89 – 92 60 100 (attivo dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 20:00) o via mail, all’indirizzo servizioclienti@easypark.net.

Continua a leggere su optimagazine.com