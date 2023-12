Nome: Barbascura X

Anno di nascita: 1987

Città: Taranto

Piattaforme: Instagram, YouTube, televisione

Categoria: Divulgatore

Chi è Barbascura X

Molti di noi lo conoscono per la sua serie Scienza Brutta, e in effetti quello è proprio il mondo di Barbascura X. Con lui il mondo della divulgazione scientifica è cambiato per sempre, dal momento che il suo modo di spiegare la scienza è cinico, politicamente scorretto e totalmente parodistico. Non si conosce il suo nome di battesimo, ma si sa molto sul suo percorso.

Nato a Taranto nel 1987, Barbascura X si è laureato in chimica presso l’Università di Bari per poi specializzarsi a Bologna in sintesi organica. All’Université Côte d’Azur di Nizza consegue infine il dottorato in green chemistry e fonti rinnovabili.

La sua attività si muove tra la televisione, i podcast e social.

La televisione e i social

Con Post Scriptum – Sguardo Ottimista Dalla Fine Del Mondo esordisce in televisione come autore, ma nel frattempo si fa spazio sul web dove diventa un punto di riferimento tra i creator digitali.

Scienza Brutta racconta principalmente il mondo animale, con particolare accanimento sulle zanzare e i panda, ma di grande successo è stato il video in cui ha raccontato la vera storia di Cocainorso. Di particolare importanza è il suo impegno contro l’infodemia, e non mancano i suoi interventi durante i convegni dei terrapiattisti ai quali tenta di spiegare l’importanza del metodo scientifico ottenendo risposte cariche di vittimismo e discorsi no-sense.

Durante la pandemia del Covid-19 ha realizzato il documentario Infodemic insieme a Luca Perri per spiegare ai suoi follower l’importanza della consultazione delle fonti attendibili in situazioni di emergenza. Sullo stesso argomento ha pubblicato il libro La Tempesta Imperfetta. Viaggio Nella Mente Di Chi Crede Alle Fake News: NOI.

