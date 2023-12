In questo giovedì 28 dicembre, l’app PostePay non funziona a dovere e ci sono dei seri problemi anche per il sito Poste.it. A dire la verità, delle evidenti anomalie si sono verificate anche nella giornata di ieri, come prontamente raccontato sulle nostre pagine nelle scorse ore. In quel caso, le difficoltà si erano registrate maggiormente per quanto riguarda l’app BancoPosta. Al momento di questa pubblicazione al contrario, gli errori investono in numero maggiore l’app PostePay appunto ma anche il sito Poste.it.

Il portale Downdetector ci fornisce un riscontro puntuale sul down ora di scena. Ammontano a qualche centinaio le segnalazioni di problemi riscontrati dagli utenti. Come già accennato, l’app PostePay non funziona fin dal momento dell’autenticazione degli utenti al loro profilo. Si sperimentano dei rallentamenti, oppure la visualizzazione di errori di vario tipo. Discorso abbastanza analogo va fatto anche per il sito Poste.it nel momento in cui si tenta un accesso da qualsiasi browser. Al momento, a nulla valgono più tentativi di autenticazione, il risultato resta lo stesso con la conclamata impossibilità di accedere a determinati servizi.

Per il momento, Poste Italiane non ha rilasciato riscontri sulle anomalie in corso, anche se l’app PostePay non funziona e con essa il sito Poste. Almeno per il momento, le stesse anomalie non sembrano investire anche l’app BancoPosta ma la situazione è in continuo divenire e potrebbe evolversi velocemente. Eventuali aggiornamenti sulla situazione non mancheranno di essere riportati su questa pagina.

Aggiornamento 11:05 – Le anomalie continuano a manifestarsi in questo giovedì di fine mese e anno. I problemi continuano ad investire prevalentemente l’app PostePay e il sito Poste.it accessibile da browser. Gli errori e i rallentamenti invece continuano a non investire l’app BancoPosta che continua a funzionare nella norma.

Continua a leggere su optimagazine.com