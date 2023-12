Touch Me dei Doors è ancora oggi una delle pietre più preziose dei quattro favolosi di Los Angeles. C’è di più: proprio come Light My Fire e Love Me Two Times, Touch Me porta la firma del chitarrista Robby Krieger. Quando viene fuori la prima versione, però, Jim Morrison si rifiuta di cantarla. Per quale motivo?

Touch Me dei Doors, la storia

Con influenze dei Four Seasons e l’apporto del pop contemporaneo, inizialmente Robby Krieger intitola la canzone Hit Me, che suona così: “C’mon, c’mon, c’mon, c’mon, hit me baby”, ovvero: “Colpiscimi, baby”. Robby Krieger si riferisce al gioco del blackjack, dove il giocatore grida “hit me” al dealer per chiedere un’altra carta.

A Jim Morrison la scelta non piace. Il Re Lucertola immagina l’equivoco e il caos che si creerebbero dal vivo quando dal palco dovrà cantare: “Avanti, avanti, colpiscimi”, e se consideriamo il grado di adulazione dei fan dei Doors potrebbe accadere che a qualcuno del pubblico venga in mente di aggredire il frontman.

Morrison è inflessibile: “Non canterò una canzone che si intitola Hit Me”, dunque chiede al chitarrista di modificare il testo e il titolo.

Da Hit Me a Touch Me

L’aneddoto verrà raccontato qualche anno più tardi dal tastierista Ray Manzarek con queste parole:

“Beh, non voglio essere picchiato. Intendo dire, se proprio devo indicare qualcosa che vorrei le persone mi facessero, allora vorrei che mi toccassero“.

Il resto è storia. Touch Me diventa il pezzo pop radiofonico impreziosito dagli archi di Paul Harris ma soprattutto dal solo di sassofono di Curtis Amy che chiude il brano. In questo modo i Doors strizzano l’occhio al jazz, al soul e alla musica classica.

Touch Me dei Doors esce il 28 dicembre 1968 e sarà una delle colonne portati del disco The Soft Parade.

