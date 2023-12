Il colosso di Seul ha annunciato due nuovi smartphone della serie Galaxy A, i Samsung Galaxy A15 e A25, all’inizio del mese. Questi telefoni apportano alcuni aggiornamenti hardware rispetto ai loro predecessori, ma, cosa ancora più importante, sono i primi ad essere dotati della One UI 6 pronto all’uso (senza contare il Samsung Galaxy S23 FE, lanciato con One UI 6 pronto all’uso in alcuni mercati, ma ha fatto il suo debutto con Android 13).

Come riportato da “SamMobile“, l’anno scorso, il Samsung Galaxy A24 è diventato il telefono più economico del produttore asiatico a cui sono stati promessi quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo (anche al Galaxy A25 è stato promesso lo stesso numero di aggiornamenti del sistema operativo). Quello che potreste non aver notato è che il colosso di Seul fornirà al Samsung Galaxy A15 anche quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo.

Ciò significa che l’OEM asiatico ora garantisce quattro aggiornamenti del sistema operativo Android per gli smartphone Galaxy a quasi ogni fascia di prezzo, aumentando ulteriormente il suo vantaggio rispetto agli altri produttori di telefoni Android. Speriamo che il colosso sudcoreano tragga ispirazione in futuro dalla folle politica di Google di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, ma probabilmente non ha fretta di farlo considerando quanti dispositivi deve supportare ogni anno. Oltre ad arrivare fino ad Android 18, il Samsung Galaxy A15 riceverà aggiornamenti di sicurezza per cinque anni. Al 27 dicembre, l’azienda asiatica non ha rivelato ufficialmente la frequenza con cui il telefono riceverà gli aggiornamenti di sicurezza, ma possiamo aspettarci che li riceva ogni tre mesi dal primo giorno, simile ad altri smartphone Galaxy economici. Il device esegue la One UI 6.0, non la One UI 6.1. È probabile che una UI 6.1 inizi ad arrivare su altri smartphone solo dopo il suo debutto sulla serie Samsung Galaxy S24 nel gennaio 2024.

