In attesa di scoprire la nuova famiglia di Samsung Galaxy S24, ecco che può essere davvero vantaggioso puntare sul Samsung Galaxy S23, smartphone Android che ritroviamo quest’oggi su Amazon ad un prezzo molto conveniente. Merito di uno sconto del 27% applicato sul prezzo precedente di 884,40 euro, arrivando quindi ad un costo attuale di 644 euro. Trattandosi di uno degli smartphone Android più interessanti di questo 2023 ormai agli sgoccioli, sicuramente può essere ancora un buon affare puntare su tale dispositivo.

Occasione post natalizia per Samsung Galaxy S23: è stato aggiornamento il prezzo su Amazon

Altra promozione, insomma, dopo quella menzionata a Natale pochi giorni fa. Bisogna però dire come tale offerta coinvolga il modello nero da 128GB di memoria interna. Se quindi vi sta bene questo tipo di colorazione e lo storage interno, non potete di certo lasciarvi scappare un’occasione di questo tipo. Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon per questo Samsung Galaxy S23, tra l’altro non ci sono costi aggiuntivi per quanto concerne la spedizione, anche se il dispositivo sarà consegnato nei primissimi giorni del 2024. Altro aspetto da tenere in considerazione è la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis.

La spesa totale potrà essere suddivisa in vari mesi, non sborsare quindi l’intera cifra in un’unica soluzione. Questa soluzione potrà ad esempio essere adottata da quegli utenti che non possono spendere tutto l’importo in un’unica volta. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche che alimentano questo Samsung Galaxy S23, ritroviamo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici protetto dal Gorilla Glass Victus 2 e con una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Lato hardware spicca il processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per quanto concerne il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S23, ecco che si ha modo di poter contare su una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera frontale è invece da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 mAh.

