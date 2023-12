Lo scoop hi-tech di fine anno sembra essere stato lanciato in riferimento all’arrivo della pubblicità su Amazon Prime Video, dunque durante la visione di serie tv, film e altri contenuti della piattaforma. Eppure, prima di gridare allo scandalo, bisognerebbe chiarire che di novità non si tratta affatto e soprattutto andrebbe approfondita la speciale casistica per l’Italia.

Già dallo scorso settembre, per vie ufficiali, era stato chiarito che sarebbe giunta la pubblicità su Amazon Prime Video. Di certo, il colosso dell’e-commerce ha pensato ad un nuovo modo per battere cassa sugli utenti abbonati al pacchetto base Prime e di certo ci riuscirà per due motivi. In primis, gli introiti giungeranno dagli inserzionisti posizionati negli spot tra i contenuti; in seconda battura, i clienti Prime che non vorranno annunci durante la loro esperienza di visione saranno chiamati a pagare un extra abbinato al loro piano.

Per gli italiani non c’è da preoccuparsi, almeno subito. Dal prossimo 29 gennaio sarà si introdotta la pubblicità su Amazon Prime Video ma soltanto in alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti. Per il nostro paese, non è stata ancora introdotta una data per il via agli annunci, ma l’appuntamento dovrebbe comunque slittare più in là, nel corso del 2024. Prendendo proprio come riferimento gli USA. gli utenti Prime che non vorranno visionare gli spot dovranno pagare 3 dollari aggiuntivi al loro piano: presumibilmente il prezzo della stessa opzione per noi europei dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 euro o poco meno.

Quanta pubblicità di Amazon Prime Video saremo costretti a guardare, una volta che la novità arriverà in Italia? Proprio Amazon non ha chiarito la quantità di spot previsti per i piani base: la speranza è che non si vada comunque oltre i 4 o 5 minuti di annunci video per ora di film, serie tv o altro contenuto.

