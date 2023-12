Un’ottima notizia giunge ad allietare tantissimi possessori di Samsung Galaxy in quest’ultima parte del 2023. Una nuova funzione di protezione della batteria è pronta a sbarcare su dispositivi vecchi e nuovi del brand, grazie all’interfaccia Ona UI 6.1, fin dalla prima parte del 2024. Come funzionerà questa modalità? Lo sappiamo già grazie al contributo di alcuni informatori.

Le nuova funzione somiglierà molto a quanto di scena sugli iPhone. In pratica, sarà possibile visualizzare lo stato di salute della componente in percentuale, conoscere il numero effettivo di cicli di ricarica effettuati e altro ancora. Si potrà scegliere poi tra tre livelli di protezione della prezioso componente hardware. Il tutto arriverà a bordo dell’aggiornamento dell’interfaccia One UI 6.1 abbinato al lancio dei Samsung Galaxy S24 a gennaio, ma poi la stessa novità arriverà anche su tanti Samsung Galaxy per i quali è previsto lo stesso update.

Grazie all’informatore Tarun Vats apprendiamo che, scaricando l’ app ActivityManager dal Google Play Store potremmo avere un’anteprima della funzione di protezione delle batteria in arrivo per i Samsung Galaxy. In effetti, proprio come dovrebbe essere previsto nella feature ufficiale, con lo strumento di terze parti, è possibile scegliere tra la protezione base, adattiva e massima per la componente: ed è per questo che possiamo dedurre come la novità software funzionerà in via ufficiale.

Scegliendo un livello di protezione base sul proprio Samsung Galaxy, la batteria si ricarica in notturna fino al 100% e il processo si interrompe fino al momento in cui il livello scende al 95% per poi riprendere di nuovo fino al raggiungimento del 100% (quando il telefono è collegato). Con la protezione adattiva invece, la fase di ricarica viene messa in pausa ben prima, ossia al raggiungimento di quota 80%, in caso di ricarica notturna: la ripresa avviene solo prima del risveglio per l’obiettivo 100% quando l’utente ne avrà bisogno. Per finire, l’opzione Protezione massima consentirà al telefono di caricarsi sempre e solo fino ad un massimo dell’80% e poi la ricarica si interromperà per proteggere al meglio la salute della componente.

