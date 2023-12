Al via la serie tv Il giro del mondo in 80 giorni, produzione franco-britannica di Slim Film Plus Television e Federation Entertainment per France Télévisions, ZDF e RAI. Il nuovo adattamento, una rilettura in chiave moderna del famoso romanzo di Jules Verne, è composto da otto episodi dalla durata di 52 minuti.

Pubblicata per la prima volta in francese nel 1872, la storia originale segue un eccentrico inglese, Phileas Fogg, che accetta una scommessa nel suo elegante British Reform Club di circumnavigare il mondo in 80 giorni.

In questa versione, propone lui stesso l’idea – per ragioni sconosciute ma apparentemente romantiche – ed è accompagnato da un’audace giornalista donna, mentre l’attore franco-maliano Ibrahim Koma interpreta il ruolo del cameriere Jean Passepartout (nell’originale un uomo caucasico e non di colore). Leonie Benesch è Abigail Fix, una giornalista che si ribella al suo editore che pubblica i suoi pezzi sotto un nome maschile. Nella storia originale, Fix è un detective di Scotland Yard che sospetta che Fogg sia responsabile di una rapina in banca e si presenta per inchiodarlo a metà del viaggio.

La serie è andata in onda per la prima volta su BBC proprio due anni fa, dopo le feste di Natale. Finalmente è arrivata anche in Italia: i primi due episodi saranno trasmessi stasera, 27 dicembre, su Rai2.

Londra, 1872. Phileas Fogg riceve una cartolina anonima, recapitata a mano, con sopra scritta soltanto la parola “CODARDO”, e ne rimane sconvolto al punto da accettare una scommessa contro il suo amico Bellamy per dimostrare di poter compiere un viaggio intorno al mondo in soli ottanta giorni. Parte con il suo nuovo domestico, Jean Passepartout, e scopre che anche la giornalista Abigail Fix, figlia di Fortescue, partirà insieme a lui per documentare il viaggio. Quando i tre raggiungono Parigi, la trovano in subbuglio.

Nel secondo episodio, il terzetto si ritrova nel cuore della campagna italiana ma riesce a trovare un passaggio su un treno per Brindisi. A bordo del treno, Fogg si scontra con un signore piuttosto prepotente, irritato dalla facilità con cui il gentleman inglese è riuscito a stabilire un rapporto con il suo figlioletto. Passepartout non riesce a darsi pace per ciò che ha visto a Parigi. Fix teme di avere scommesso sul cavallo sbagliato.

L’appuntamento con la prima puntata de Il Giro del Mondo in 80 giorni è per stasera ore 21:20 su Rai2.

