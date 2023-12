Nome: Biagio

Cognome: Gabriele

Città: Gioia Del Colle (Bari)

Piattaforme: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok

Categoria: Tech

Chi è GbrTech

La sua passione per la tecnologia nasce nel 2013, quando il giovanissimo Biagio riceve dai genitori il suo primo smartphone. Il dispositivo aveva scarsi requisiti – “laggava in una maniera impressionante”, racconta lui stesso nella scheda “Conosciamoci” delle storie in evidenza – per cui sin da subito sentì l’esigenza di migliorarne le prestazioni.

Biagio Gabriele ha un diploma da tecnico informatico, ma tiene a precisare che non sono stati i suoi studi a formare la sua conoscenza, quanto la passione e l’esperienza. Con l’interconnessione sempre più presente e l’avvento delle reel con i vari trend fatti di contenuti veloci e di impatto immediato, è nato GbrTech.

Nella sua bacheca troviamo principalmente tutorial che ci svelano i trucchi per migliorare le prestazioni del nostro computer portatile, del nostro smartphone ma soprattutto le app per migliorare la nostra esperienza. Il suo punto più forte riguarda WhatsApp di cui ci svela costantemente gli aggiornamenti e le funzioni segrete.

I trucchi e l’assistenza

GbrTech non svela soltanto le funzioni nascoste per migliorare la nostra esperienza digitale. Il giovanissimo genio dell’informatica ha un sito internet ufficiale presso il quale sono presenti diverse modalità per ricevere assistenza sia per il nostro dispositivo mobile che per il nostro computer.

Il suo motto è: “Digitalizzo l’Italia grazie ai poteri dei social network”. GbrTech, inoltre, è autore di una guida sulla privacy e sulla sicurezza online, comodamente acquistabile dal suo sito ufficiale. I suoi contenuti, infatti, migliorano la nostra esperienza digitale anche in termini di cybersicurezza, e le app consigliate sono sempre sicure.

Come Mattia Di Chiara, col tempo GbrTech è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che cercano soluzioni rapide e spiegate al meglio, senza giri di parole né vocaboli di difficile comprensione.

