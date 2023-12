Cresce l’attesa per la vendita dei biglietti di Monza-Inter, match in programma in anticipo serale sabato 13 gennaio con calcio d’inizio alle 20:45. Esattamente come abbiamo visto in occasione del match di Marassi contro il Genoa, atteso tra poco più di 48 ore, per i sostenitori nerazzurri sarà necessario attendere un po’ di tempo in più del previsto. Già, perché al momento della pubblicazione del nostro articolo, la società ospitante fa sapere che ulteriori dettagli per lo sblocco del settore ospiti verranno resi pubblici in un secondo momento. Insomma, si ripete in tutto e per tutto lo scenario illustrato di recente con un altro approfondimento.

Primi quesiti sui biglietti di Monza-Inter nel settore ospiti: cosa aspettarsi oggi 27 dicembre

Sostanzialmente, siamo al cospetto di una situazione abbastanza normale. Se da un lato è vero che in mattinata sia stata avviata la venita per i settor ordinari e destinat ai fifosi del Monza (anche se ci saranno sicuramente moltissimi interisti infiltrati nelle due tribune), al contempo lo stesso non non si può dire per il settore ospiti. Probabile che, come sempre avviene in queste circostanze, si attenda qualche disposizione da parte delle autorità per gestire l’evento. Limitazioni tra le altre cose improbabili, visto che in passato non sono stati segnalati episodi di cronaca tra le due tifoserie.

Insomma, solo questione di burocrazia, avendo un po’ di pazienza. Altamente probabile che non vi siano particolari richieste per il settore ospiti. Al massimo l’essere in possesso della Fidelity Card nerazzurra, mentre non dovrebbero esserci limitazioni per quanto riguarda la regione o la provincia di residenza. L’anno scorso, sempre a gennaio, è filato tutto liscio.

Staremo a vedere come andranno le cose quest’anno, anche se è altamente probabile che la vendita dei biglietti di Monza-Inter per il settore ospiti possa scattare subito dopo Capodanno, osservando come siano gestiti solitamente eventi del genere.

