L’app BancoPosta non funziona correttamente in questo mercoledì 27 dicembre post-natalizio. Gli italiani che stanno tentando di accedere allo strumento in questa giornata stanno riscontrando diverse anomalie e lo stesso vale (in molti casi) anche per l’app PostePay. La situazione è in continua evoluzione ma (sta di fatto9 che le difficoltà sono reali per chi tenta di autenticarsi al proprio profilo di home banking.

L’app BancoPosta non funziona a tutti da dopo le ore 8 di questa mattina. Ad un primo picco di segnalazioni di anomalie nell’ora appena indicata, ha fatto seguito un parziale ritorno alla normalità, ma valido solo per pochi minuti. Nulla da fare tuttavia: intorno alle 9 poi, i problemi hanno cominciato a moltiplicarsi di nuovo con decine e decine di utenti impossibilitati ad eccedere alla loro area relativa al servizio BancoPosta appunto, ma anche PostePay.

In che modo non funziona l’app BancoPosta ma anche quella PostePay in questa giornata? Gli utenti che si appoggiano ai servizi finanziari di Poste, per accedere alle due applicazioni, devono inserire un codice di sicurezza personale. Proprio nella mattinata odierna, procedendo alla specifica operazione, accade invece che si visualizzi un avviso. L’esperienza registrata è quella visibile nell’immagine di apertura articolo: un alert vuoto, senza alcun riferimento. In alternativa per altri (in numero minore), ecco che viene visualizzato qualche codice di errore che comunque non consente di andare avanti nelle operazioni.

Per il momento, Poste Italiane non ha chiarito il perché delle anomalie odierne. Di certo saranno in corso degli interventi per ripristinare la situazione ma non possiamo ipotizzare quali saranno i tempi di risoluzione per i problemi in corso. Agli utenti non resta altro da fare che attendere che il servizio torni funzionante, magari eseguendo dei tentativi di accesso ripetuti nei prossimi minuti.

