Il cinema piange la morte di Lee Sun-kyun, diventato celebre per aver preso parte al film Premio Oscar 2020 Parasite. La polizia ritiene che l’attore si sia suicidato. Gli agenti, infatti, secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap, lo stavano cercando da quando sua moglie, Jeon Hye-jin, anche lei attrice, aveva dato l’allarme in seguito al ritrovamento di un biglietto in cui comunicava l’intenzione di togliersi la vita. Lee Sun-kyun aveva 48 anni, lascia la moglie e due figli.



Il corpo di Lee Sun-kyun è stato ritrovato all’interno di un’auto parcheggiata nel centro di Seul.



L’uomo era indagato perché sospettato di fare uso di cannabis, reato su cui la Corea del Sud è molto severa. Per combattere il traffico di droga, nel 2023 sono state inasprite le pene per chi commercializza sostanze stupefacenti, che rischia addirittura l’ergastolo. Addirittura rischia il carcere chi rientra in Corea del Sud dopo aver consumato legalmente cannabis in un altro Paese. La vicenda giudiziaria l’aveva molto scosso e, prima di un interrogatorio della Polizia, lo scorso mese di ottobre, parlando coi giornalisti, si era detto molto triste per questa situazione che ha avuto ripercussione anche sulla sua reputazione:

Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone essendo coinvolto in una situazione così spiacevole. Mi dispiace per la mia famiglia che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento Lee Sun-kyun a margine dell’interrogatorio

Parasite è stato l’apice della carriera di Lee Sun-kyun, il quale ha ricevuto importanti riconoscimenti anche come interprete di serie televisive, come:

Behind the White Tower

Pasta

Dr. Brain

Quest’ultimo lavoro gli ha fruttato una candidatura agli International Emmy Award.

